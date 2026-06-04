BBQ Festival porta a ChorusLife il giro del mondo alla griglia

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno gli spazi di ChorusLife Bergamo ospiteranno BBQ Festival, evento a ingresso libero dedicato alla cultura del barbecue e alle diverse tradizioni della cottura alla brace. Promossa da Barley Arts, Buono – Food Events e Supermarker, in collaborazione con ChorusLife, la manifestazione porterà il pubblico in un viaggio gastronomico tra tecniche, sapori e rituali legati alla griglia. Il concept è racchiuso nel claim “ Il giro del mondo, una griglia alla volta ”: dal barbecue americano alla griglia argentina, dal churrasco brasiliano alla tradizione italiana degli arrosticini, fino alle suggestioni dello street food asiatico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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