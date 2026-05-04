A Roma debutta BBQ & Brew Affair | il format che unisce birra e cucina BBQ

A Roma è arrivato BBQ & Brew Affair, un evento che combina le grigliate barbecue con degustazioni di birra artigianale. Per tutta la durata della manifestazione, i partecipanti possono assaggiare piatti cucinati alla brace accompagnati da diverse tipologie di birra. L’evento si svolge in uno spazio dedicato, con stand e postazioni per il barbecue e per la somministrazione delle bevande.

Il profumo della brace incontra quello del luppolo in un nuovo format destinato a far parlare gli amanti del gusto. Il 14 maggio 2026, a Mammò Trastevere, prende il via BBQ & BREW AFFAIR, progetto firmato Birra del Borgo che celebra l’incontro tra birra artigianale e cucina BBQ contemporanea. Si parte da Roma con una serata che promette molto più di una semplice degustazione: un vero percorso gastronomico costruito attorno al concetto di “match perfetto”. Qui la birra non è un accompagnamento, ma il punto di partenza. Ogni piatto nasce per dialogare con una specifica etichetta, creando abbinamenti studiati per esaltare sapori, consistenze e aromi.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate BBQ Expo - Butcher ShowCotture da quindici ore, bark perfetto, rub che profumano di agrumi mediterranei, nuove miscele di pepe studiate al millimetro. Treviso: il gusto del BBQ americano arriva alle ex Pagnossin? Cosa scoprirai Chi è il professionista che ha trasformato vent'anni di carriera in questo progetto? Come cambierà l'identità di via Noalese con...