Mondo BBQ | barbecue dal mondo country fest e sfide alla brace all' Appia Joy Park

Sabato 23 e domenica 24 maggio si terrà a Roma la nuova edizione di Mondo BBQ, il festival dedicato al barbecue e alla cucina internazionale. L’evento si svolgerà all’Appia Joy Park e offrirà un programma che include sfide alla brace, musica dal vivo e attività all’aperto. I partecipanti potranno assaggiare piatti provenienti da diversi Paesi e assistere a dimostrazioni di tecniche di cottura alla griglia. La manifestazione coinvolge appassionati e professionisti del settore in un’atmosfera informale e conviviale.

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