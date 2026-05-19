Mondo BBQ | barbecue dal mondo country fest e sfide alla brace all' Appia Joy Park
Sabato 23 e domenica 24 maggio si terrà a Roma la nuova edizione di Mondo BBQ, il festival dedicato al barbecue e alla cucina internazionale. L’evento si svolgerà all’Appia Joy Park e offrirà un programma che include sfide alla brace, musica dal vivo e attività all’aperto. I partecipanti potranno assaggiare piatti provenienti da diversi Paesi e assistere a dimostrazioni di tecniche di cottura alla griglia. La manifestazione coinvolge appassionati e professionisti del settore in un’atmosfera informale e conviviale.
Sabato 23 e domenica 24 maggio torna a Roma Mondo BBQ – Il giro del mondo in un morso, il festival dedicato al barbecue, al cibo internazionale e all’intrattenimento all’aria aperta.Dopo il successo della prima edizione, Mondo BBQ torna all’Appia Joy Park, in Via Annia Regilla 245 a Roma, con una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ang pulubi sa kumakain ng barbecue ay hinamon ng gang—siya pala ang mafia boss at lahat ay lumuhod!
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