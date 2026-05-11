La 110ª Targa Florio si svolge nelle strade delle Madonie, coinvolgendo una gara del Campionato Italiano Assoluto Rally. La competizione richiama piloti e team provenienti da diverse regioni, con un percorso che attraversa le caratteristiche strade della zona. Tra i partecipanti, spicca la presenza di Sulpizio, che si prepara ad affrontare le sfide della corsa. La gara si svolge nel rispetto delle norme previste e senza incidenti rilevanti.

La Spezia, 11 maggio 2026 –l fascino millenario delle Madonie torna a fare da cornice alla sfida del Campionato Italiano Assoluto Rally, richiamando sulle strade siciliane l'eccellenza del motorismo nazionale. In questo scenario carico di storia, la scuderia spezzina Bb Competition si prepara ad affrontare la 110ª edizione della Targa Florio, secondo atto della stagione tricolore in programma dal 14 al 16 maggio. A difendere i colori del sodalizio ligure presieduto da Claudio Arzà sarà nuovamente Liberato Sulpizio, che prosegue il suo impegno nella massima serie al volante della Skoda Fabia RS Rally2, assistita tecnicamente dal team MM Motorsport e condivisa con il navigatore Manuel Fenoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bb Competition alla 110ª Targa Florio: la sfida di Sulpizio sulle Madonie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

110ª Targa Florio: corsa alle iscrizioni, scadenza l’8 maggioLa 110^ Targa Florio apre ufficialmente le porte ai piloti, con un termine ultimo per l'invio delle domande fissato per venerdì 8 maggio.

Berlino: Madonie e Targa Florio puntano sul mercato tedescoLe Madonie e il brand Targa Florio hanno preso parte all'ITB di Berlino, la fiera turistica più importante al mondo.