Rally Il Ciocco | cinque equipaggi Bb Competition alla partenza

A Il Ciocco si sono presentati cinque equipaggi di Bb Competition pronti a prendere il via alla gara. La manifestazione si svolge nelle vicinanze e vede partecipanti provenienti da diverse zone. La competizione è iniziata con la consueta cerimonia di partenza, seguita dalle prime prove cronometrate e dai primi passaggi delle vetture in gara.

La Spezia, 25 marzo 2026 - Una presenza numericamente importante, quella di Bb Competition al Rally Il Ciocco, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 7: la scuderia spezzina si presenterà sulla pedana di partenza del primo appuntamento con ben cinque vetture portacolori, tutte equipaggiate con pneumatici Michelin. Un impegno significativo, che conferma l'ambizione del sodalizio di potersi rendere protagonista al di fuori dei confini regionali, schierando una rappresentanza che cercherà la migliore espressione anche nel confronto proposta dal Michelin Trofeo Italia. Tra gli attesi protagonisti ci sarà Claudio Arzà (presidente del sodalizio), che avrà a disposizione la Skoda Fabia RS schierata dal team Mm Motorsport, vettura condivisa con Massimo Moriconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rally Il Ciocco: cinque equipaggi Bb Competition alla partenza Articoli correlati Edoardo De Antoni nel Trofeo Lancia al Rally Il Ciocco e Valle del SerchioIl pilota di Camposampiero debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally al volante della Lancia Ypsilon HF Rally4 supportato da Xmotors Team, Next... Motori accesi sui Sicani: 56 equipaggi al via per il secondo rally tra moderne e storicheTutto pronto il rally Monti Sicani, appuntamento che aprirà il campionato siciliano rally per auto moderne, storiche e classiche. Tutto quello che riguarda Rally Il Ciocco cinque equipaggi Bb... Temi più discussi: Cinque vetture in partenza al Rally del Ciocco per BB Competition; I motori sono accesi: tutto pronto per il Rally del Ciocco 2026; Pontecorvo, Carmine Tribuzio e Carsport al via del Rally Il Ciocco; Christopher Lucchesi al via del Trofeo Lancia nel Tricolore Rally. Rally Il Ciocco: cinque equipaggi Bb Competition alla partenzaLa Spezia, 25 marzo 2026 - Una presenza numericamente importante, quella di Bb Competition al Rally Il Ciocco, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 7: la scuderia spezzina si presenterà sull ... lanazione.it I motori sono accesi: tutto pronto per il Rally del Ciocco 2026Edizione numero 49 per una delle corse rallistiche più importanti d'Italia. Si parte da Lucca, arrivo a Castelnuovo Garfagnana ... noitv.it UN MESE AL 9^ RALLY COSTA SMERALDA STORICO -TROFEO MARTINI- A trenta giorni dalla disputa della manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari aprono le iscrizioni anche per la gara nazionale e il rally di regolarità, quest’ultimo ad ina - facebook.com facebook