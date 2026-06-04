Baveno nominata la squadra del sindaco Alessandro Monti | la nuova Giunta e le deleghe

Notizia in breve

Il sindaco di Baveno ha annunciato oggi la composizione della nuova Giunta comunale, nominando i membri che lo supporteranno fino al 2031. La nomina è avvenuta nella giornata di giovedì 4 giugno, e include le deleghe di ogni componente. La squadra si affiancherà al primo cittadino nel suo secondo mandato, senza ulteriori dettagli sui nomi o le funzioni assegnate.