Baveno nominata la squadra del sindaco Alessandro Monti | la nuova Giunta e le deleghe
Il sindaco di Baveno ha annunciato oggi la composizione della nuova Giunta comunale, nominando i membri che lo supporteranno fino al 2031. La nomina è avvenuta nella giornata di giovedì 4 giugno, e include le deleghe di ogni componente. La squadra si affiancherà al primo cittadino nel suo secondo mandato, senza ulteriori dettagli sui nomi o le funzioni assegnate.
Il Sindaco di Baveno Alessandro Monti ha nominato oggi, giovedì 4 giugno, la nuova Giunta comunale che lo affiancherà nel suo secondo alla guida della città fino al 2031. Le scelte, ha precisato il primo cittadino, "puntano su continuità, competenze consolidate con un nuovo innesto".Deleghe anche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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