Elezioni comunali 2026 | a Baveno rieletto il sindaco uscente Alessandro Monti

Da novaratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, si sono chiusi i seggi a Baveno. Il sindaco uscente è stato rieletto. Le operazioni di scrutinio sono in corso. La campagna elettorale si è svolta senza incidenti. Non sono stati segnalati problemi nelle operazioni di voto. La percentuale di affluenza non è ancora stata comunicata. La nuova amministrazione guiderà il comune per i prossimi anni.

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Continua l'impegno per il sindaco uscente. Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Baveno i seggi per le elezioni comunali.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 5 comuni del Vco per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare i consigli comunali. A Baveno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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