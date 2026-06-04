Battesimo civico per i diciottenni | in mano una copia della Costituzione
Il 5 giugno alle 18 si terrà a Surbo la prima cerimonia di consegna della Costituzione ai neo-diciottenni del paese. L’evento, promosso dalla Consulta giovanile locale, prevede la consegna di una copia del testo ai partecipanti, considerato un “battesimo civico”. È prevista la partecipazione di giovani che hanno compiuto o compiranno 18 anni. La cerimonia si svolgerà in una sede pubblica della città.
SURBO - La Consulta giovanile del Comune di Surbo promuove la prima edizione della cerimonia di consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai neo-diciottenni della città, che si terrà il 5 giugno – alle ore 18.30 – presso l’aula consiliare. L’iniziativa, fortemente voluta dagli stessi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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