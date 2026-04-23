Battesimo civico a Brindisi | i neo-diciottenni incontrano la Costituzione

A Brindisi si è svolto un battesimo civico dedicato ai neo-diciottenni, durante il quale è stata consegnata loro la Costituzione italiana. L’evento ha coinvolto i giovani in un momento di riflessione sui principi fondamentali della vita democratica, come dignità, libertà, solidarietà e impegno civile. La cerimonia ha rappresentato un’occasione per sottolineare l’importanza del documento nel patrimonio culturale e civico del Paese.

BRINDISI - La Costituzione consegna ai giovani il patrimonio più alto della vita democratica italiana, richiamandoli ai valori della dignità, della libertà, della solidarietà e dell’impegno civile. Martedì 28 aprile, alle ore 11, nello scenario del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, si terrà il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Salute maschile: screening fertilità per i neo-diciottenniCosa: Un progetto innovativo di screening andrologico e prevenzione della fertilità maschile. ASL Roma 1, al via un programma di screening andrologico per i neo-diciottenniROMA (ITALPRESS) – La salute andrologica dei giovani esce dai tabù ed entra nelle scuole e nelle Case della Comunità.