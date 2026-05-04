A Sava si tiene la settima edizione del “Battesimo Civico”, un evento dedicato ai giovani che compiono 18 anni. L'iniziativa si concentra sulla promozione della Costituzione e della legalità tra i neo maggiorenni, coinvolgendo la comunità locale. L’appuntamento annuale mira a sensibilizzare i giovani sui principi fondamentali dello Stato e sulla loro partecipazione civica. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione e consapevolezza per i partecipanti.

Tarantini Time Quotidiano Si rinnova a Sava l’appuntamento con il “Battesimo Civico”, l’iniziativa dedicata ai nuovi diciottenni della comunità e giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’evento, promosso dal Comune di Sava e dal consigliere comunale alle Politiche giovanili Sabrina Zingaropoli, ha avuto l’obiettivo di rafforzare tra i giovani il senso civico e la consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla maggiore età. Nel corso della cerimonia, ospitata nell’auditorium dell’istituto “Del Prete – Falcone”, ai neo maggiorenni sono state consegnate copie della Costituzione italiana e dello Statuto comunale. Un gesto simbolico ma anche un invito alla partecipazione attiva nella vita sociale e istituzionale della comunità.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sava celebra i neo diciottenni con il “Battesimo Civico”: Costituzione e legalità al centro dell’iniziativa

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