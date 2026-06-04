basket non basta il miglior gmv per superare fortezza livorno che vola in dr1

Il GMV ha perso contro Fortezza Livorno, che ha conquistato la vittoria e la promozione in DR1. La partita si è conclusa con il risultato che ha eliminato le speranze di promozione per il team locale. Nonostante la sconfitta, il GMV può comunque guardare alla stagione come a un’esperienza positiva, grazie a una formazione giovane e piena di talento. La partita si è giocata il 4 giugno 2026.

Pisa, 4 giugno 2026 – Svanisce il sogno della promozione, ma rimangono al GMV le certezze di una stagione da ricordare, che ha valorizzato al massimo un organico giovane e ricco di potenzialità. In gara due della finale dei play-off di Divisione Regionale 2, i ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini hanno infatti ceduto nei minuti conclusivi, dopo aver condotto sempre in testa, di fronte alla favorita Fortezza Livorno, superiore in centimetri, tecnica ed esperienza, ma non nel gioco, spesso in difficoltà sull’intensità dei biancoverdi. Sorretti dal pubblico delle grandi occasioni, i padroni di casa hanno retto finché hanno potuto, ma, con i più esperti Davini e Balestrieri fuori per cinque falli, hanno dovuto cedere a Loschi e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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