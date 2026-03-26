Basket GMV-Volterra polarizza l’attenzione dei tifosi della provincia di Pisa in DR1

A quattro turni dalla fine della regular season nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, si sviluppa una sfida tra le tre squadre pisane. Due di queste, DREAM e GMV, si contendono le prime posizioni per i playoff, mentre la Devitalia IES cerca di ottenere la salvezza matematica. La partita tra GMV e Volterra ha attirato l’attenzione dei tifosi della provincia di Pisa.

Pisa, 26 marzo 2026 – A quattro giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, la situazione delle tre compagini pisane impegnate vede DREAM e GMV in lotta per la migliore posizione ai play-off, la Devitalia IES in cerca della matematica salvezza. Il DREAM, in serie positiva da tre turni, a sei punti dalla capolista Fortezza, insieme a Ponsacco e Liburnia, gioca sul campo del modesto Piombino, aspettando l’esito dello scontro diretto tra le altre due pari quota. Il GMV, due punti sotto, insieme a Volterra e US Livorno, affronta in casa, sabato alle 18,30 a Ghezzano, proprio AutoEtruria Volterra, nel derby per rimanere vicini alla vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, GMV-Volterra polarizza l’attenzione dei tifosi della provincia di Pisa, in DR1 Articoli correlati Basket, niente da fare per il CUS Pisa, in casa della Libertas Lucca, in DR1Pisa, 8 febbraio 2026 – E’ durata tre quarti di gara la speranza del fanalino di coda CUS Pisa Cosmocare di compiere l’impresa, sul campo della forte... Basket, in DR2 incontri di cartello a Pisa: GMV-Ponsacco e IES-LiburniaPisa, 15 gennaio 2026 – La penultima giornata del girone di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone toscano della costa, ha visto...