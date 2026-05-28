Basket il GMV affronta Fortezza Livorno nella finale per la promozione in DR1
Il 28 maggio 2026, il GMV ha disputato la finale contro Fortezza Livorno per la promozione in DR1. La partita si è svolta dopo aver eliminato il Basket Ponsacco in semifinale, con vittorie in due gare. La finale si è conclusa con la vittoria di GMV, che ottiene così la promozione. La serie si è giocata in più incontri e si è conclusa con il risultato finale a favore del GMV.
Pisa, 28 maggio 2026 – Superato in semifinale, in due sole gare, il Basket Ponsacco, che pure si era imposto in entrambe le partite della regular season, il sorprendente GMV, che aveva concluso in lieve flessione il campionato di Divisione Regionale 2 e si era aggiudicato, in tre round, il primo turno dei play-off con Libertas Liburnia Livorno, è ora atteso dall’ultimo atto della stagione, la finalissima per la promozione, con la corazzata Fortezza Livorno. Il match prevede l’andata alla palestra Gemini a Livorno, sabato alle 20, il ritorno a Ghezzano, mercoledì alle 20,45 al PalaSartori, con eventuale bella, sempre a Livorno, il sabato successivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Fortezza basket - Vicarello (fase a orologio)
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