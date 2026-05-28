basket il gmv affronta fortezza livorno nella finale per la promozione in dr1

Notizia in breve

Il 28 maggio 2026, il GMV ha disputato la finale contro Fortezza Livorno per la promozione in DR1. La partita si è svolta dopo aver eliminato il Basket Ponsacco in semifinale, con vittorie in due gare. La finale si è conclusa con la vittoria di GMV, che ottiene così la promozione. La serie si è giocata in più incontri e si è conclusa con il risultato finale a favore del GMV.