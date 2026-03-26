Nella partita di Eurolega di basket, l’Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna con il punteggio di 103-85, conquistando così una vittoria importante nel derby. Durante l’incontro, il giocatore LeDay si è distinto per le sue performance in attacco, risultando inafferrabile per la difesa avversaria. La partita si è conclusa con Milano in vantaggio, lasciando in sospeso le implicazioni sulla corsa ai play-in.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa DIRETTA LIVE è tutto, nell’attesa che domani si comprenda meglio quanto questa vittoria sarà per Milano d’impatto nella corsa ai play-in. Da segnalare che la Virtus non ha più utilizzato Edwards, per cause da chiarire, nella seconda metà di gara. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – MILANO: LeDay 19; BOLOGNA: Niang 15 FINISCE QUI: successo mai in discussione per l’Olimpia, che resta in tenue corsa per i play-in di Eurolega. Un successo ben costruito tra il 1434 da tre (1021 Virtus) e tante altre caratteristiche. 103-87 22 per Smailagic in lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 103-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 domina nel derby, LeDay inafferrabile

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Olimpia Milano vs Virtus Bologna, diretta 4Q 94-76 6'4Q : Brooks apre l'ultima frazione con 4 punti consecutivi poi Mannion 85-66 dopo 2', Booker 87-66 a 8' dalla fine. La tripla di Ferrari 87-69 a 6'55'' e poi Niang 87-71 ... pianetabasket.com

OLIMPIA AVANTI SULLA VIRTUS Milano conduce sul 57-49 dopo 20' nell'Euroderby al Forum. Già 16 punti per Zach LeDay, altri 10 da Devin Booker per i padroni di casa. Dall'altra parte 12 di Diouf e 10 di Alston per la Virtus. facebook

Gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic per Olimpia Milano-Virtus Bologna x.com