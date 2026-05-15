Basket al via nel weekend i playoff della Serie A Virtus Bologna e Olimpia Milano le favorite ma attenzione a Venezia e Brescia
La Serie A di basket sta per entrare nella fase dei playoff, che scatterà nel fine settimana. Le squadre che hanno concluso la regular season con i migliori piazzamenti sono la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, considerate le principali favorite alla vittoria finale. Tuttavia, anche Venezia e Brescia hanno ottenuto risultati che consentono loro di partecipare alla post-season e sono considerate contendenti. La regular season si è conclusa da meno di una settimana e ora si attende l’inizio delle partite decisive.
A poco meno di una settimana dall’ultima giornata di regular season, la Serie A di basket è pronta a immergersi nei playoff che scatteranno in questo weekend alle porte con i quarti di finale tra le prime otto squadre classificate: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende nel massimo campionato della palla a spicchi. Dalla parte sinistra del tabellone la prima testa di serie è la Virtus Bologna campione in carica che se la vedrà nel primo turno playoff con la Dolomiti Energia Trentino, con le V-nere che si sono confermate in vetta alla graduatoria dopo i trenta turni disputati e che quindi godranno del fattore campo favorevole nelle sfide decisive fino all’eventuale finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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