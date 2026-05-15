Basket al via nel weekend i playoff della Serie A Virtus Bologna e Olimpia Milano le favorite ma attenzione a Venezia e Brescia

La Serie A di basket sta per entrare nella fase dei playoff, che scatterà nel fine settimana. Le squadre che hanno concluso la regular season con i migliori piazzamenti sono la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, considerate le principali favorite alla vittoria finale. Tuttavia, anche Venezia e Brescia hanno ottenuto risultati che consentono loro di partecipare alla post-season e sono considerate contendenti. La regular season si è conclusa da meno di una settimana e ora si attende l’inizio delle partite decisive.

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