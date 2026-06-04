Tra il 31 maggio e il 1° giugno si è svolto il 28° Trofeo dell’Amicizia, evento di minibasket organizzato dall’Abc Castelfiorentino. La manifestazione si è tenuta a Castelfiorentino e ha visto la squadra giovanile arrivare sul podio. La competizione coinvolge diverse squadre e rappresenta un momento di aggregazione per i giovani atleti. La presenza di numerosi partecipanti ha caratterizzato questa edizione, che si è conclusa con la premiazione delle squadre più meritevoli.

A cavallo tra il 31 maggio e il 1° giugno si è tenuto l’annuale raggruppamento del minibasket a Castelfiorentino, vale a dire il 28° Trofeo dell’Amicizia, targato Abc Castelfiorentino. La competizione, riservata alla categoria degli Aquilotti – nati nel 2015 con possibilità di coinvolgere anche i nati nel 2016 – si è divisa tra il PalaBetti e il PalaGirardetti e ha visto la partecipazione di otto società, tra cui quella di casa, sei compagini toscane quali Don Bosco Livorno, Union Basket Prato, Costone Siena, US Livorno, Basketball Club Lucca, Libertas Livorno e l’unica outsider, la Junior Basket Ravenna, i cui ragazzi sono stati ospiti delle famiglie gialloblù, a riprova del valore sociale che viene prima di quello agonistico e sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Abc Castelfiorentino sul podio del Trofeo dell’amicizia numero 28

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