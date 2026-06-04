Stasera si gioca il primo atto della finale promozione di Divisione Regionale 2 tra Saturno Guastalla e la Valtarese. La partita inizia alle 21 in un impianto locale. La squadra di casa cerca di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla promozione. La Valtarese arriva con l’obiettivo di portare a casa la vittoria e mettere pressione per il ritorno.

Primo atto della finale promozione di Divisione Regionale 2 per la Saturno Guastalla. Alle 21, al PalaChiarelli Donati, gli uomini di coach Gabrielli ricevono la Valtarese, in un testa a testa che ha caratterizzato tutta la regular season e che si ripropone ora nell’atto conclusivo del torneo: nella prima parte di campionato sono stati i parmensi a spuntarla, chiudendo a pari punti coi rivali odierni in classifica ma venendo premiati dai risultati degli scontri diretti (una vittoria per parte, con rispetto del fattore campo, ma il +8 casalingo è stato annullato dal -19 della sfida disputata in campo avverso). Ora il divario si azzera e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket DR2: stasera contro la Valtarese primo atto della finale promozione. Saturno, prova a regalarti un sogno

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