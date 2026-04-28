Basket Dr2 | Nuova San Vito all’ultimo atto domenica gara 1 della finale contro Bitritto

San Vito dei Normanni si appresta a disputare domenica la prima gara della finale di basket contro Bitritto. La squadra locale è arrivata all’ultimo atto dopo aver superato le precedenti fasi del campionato. La partita si svolgerà in casa e segnerà l’inizio di una serie decisiva per l’intera stagione. La società e i tifosi si preparano a sostenere la squadra in questa sfida importante.

SAN VITO DEI NORMANNI - San Vito dei Normanni si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti della propria stagione sportiva. La Nuova San Vito Basket è pronta a scendere in campo per Gara 1 della finale playoff DR2: domenica 3 maggio alle ore 19:00, al PalaMacchitella, i biancoverdi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Festival di Sanremo ultimo atto: i look della serata finale Emergenza sangue, domenica all'insegna della raccolta a San Vito Dei NormanniSAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, organizza per domenica...