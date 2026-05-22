Basket dr1 e dr2 Stagione terminata per Novellara e Reggiolo Stasera Icare-Saturno

La stagione si conclude questa sera per le squadre di Novellara e Reggiolo, che hanno disputato la seconda gara delle semifinali di Divisione Regionale 1. Entrambe le formazioni hanno disputato le proprie partite senza proseguire oltre questa fase, segnando la fine del loro percorso nei playoff. La sfida tra Icare e Saturno rappresenta l’ultimo impegno per le squadre coinvolte, determinando quale formazione avanzerà alla finale. La partita si gioca questa sera, chiudendo il ciclo delle semifinali per le formazioni di basket dr1 e dr2.

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