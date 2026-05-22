Basket dr1 e dr2 Stagione terminata per Novellara e Reggiolo Stasera Icare-Saturno
La stagione si conclude questa sera per le squadre di Novellara e Reggiolo, che hanno disputato la seconda gara delle semifinali di Divisione Regionale 1. Entrambe le formazioni hanno disputato le proprie partite senza proseguire oltre questa fase, segnando la fine del loro percorso nei playoff. La sfida tra Icare e Saturno rappresenta l’ultimo impegno per le squadre coinvolte, determinando quale formazione avanzerà alla finale. La partita si gioca questa sera, chiudendo il ciclo delle semifinali per le formazioni di basket dr1 e dr2.
Termina in gara-2 la corsa di Novellara e Reggiolo nelle semifinali di Divisione Regionale 1. Novellara, seconda al termine della regular season, non riesce a reagire dopo lo stop casalingo del primo match con la Vis Persiceto: i bolognesi travolgono 76-58 gli uomini di Boni al termine di 40’ a senso unico, dove i biancorossi non riescono mai a trovare il bandolo della matassa. Sconfitta casalinga, invece per Reggiolo, che cade 72-66 contro Anzola ma è eliminato in virtù della sconfitta rimediata sabato scorso in trasferta: gli uomini di Tellini sono avanti di 5 lunghezze all’intervallo lungo, ma il 20-9 in favore degli avversari negli ultimi 10’ vale purtroppo la sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Basket Dr1, Dr2, B donne. Crolla l’Academy, giovedì il derby Lusa-Aviators. Steccano Compagnia e Futura, brinda il Capra TeamGiornata storta per la Raggisolaris Academy, crollata 63-92 (18-25M 31-48; 46-70) in casa dell’Audace Bombers Bologna.
Basket DR2. Luzzara piega Castellarano. Stasera derbySono parecchi i match interessanti nell’ultima giornata, in programma questa sera.