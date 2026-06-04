Brescia sta giocando le semifinali scudetto di basket, con la speranza di raggiungere la finale. Tuttavia, nel campionato, la squadra si trova in una posizione di retrocessione e rischia di scendere di categoria. La partita di playoff si svolge in un clima di grande tensione, mentre la minaccia di retrocessione rimane presente indipendentemente dal risultato sportivo.

Mentre sul parquet infuria una semifinale scudetto che profuma di impresa, sopra la testa di Brescia continua a pendere una minaccia che va ben oltre il risultato sportivo. La serie contro Milano, che con il successo di ieri è avanti 2-1 e ha domani sera il match point, rischia infatti di trasformarsi nell’ultimo atto di un’esperienza costruita con pazienza, competenza e continuità. Le indiscrezioni che raccontano di una possibile cessione del titolo sportivo a una nuova realtà romana arrivano come una stonatura assordante nel momento in cui la città lombarda sta vivendo il suo sogno cestistico più grande. La fotografia del momento è quasi surreale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket: Brescia sogna la finale scudetto, ma davanti ha la retrocessione

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