Scatta la Finale Scudetto | Perugia favorita ma Civitanova sogna l’ennesimo colpo

È iniziata la Finale Scudetto di Superlega con gara-1 tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova. La partita si svolge in un'atmosfera di grande attesa, con Perugia considerata favorita, mentre Civitanova punta a conquistare un risultato importante. Le due squadre si affrontano in questa prima sfida della serie che deciderà il campione nazionale.

È tutto pronto per gara-1 della Finale Scudetto di Superlega, una sfida che promette spettacolo e tensione tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova. Si rinnova uno dei duelli più iconici del volley italiano, arrivato alla sua sesta finale tricolore, un record che certifica la rivalità tra due delle realtà più solide e vincenti degli ultimi anni. Il percorso che ha portato le due squadre all’atto conclusivo racconta storie molto diverse. Perugia ha rispettato i pronostici fin dall’inizio, dominando la regular season e confermando la propria superiorità anche nei playoff, superati con autorità. Una squadra costruita per vincere, abituata a giocare sotto pressione e con una qualità diffusa in ogni reparto.🔗 Leggi su Oasport.it

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