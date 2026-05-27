Basket scudetto | Brescia e Milano si sfidano per la semifinale

Brescia e Milano si sfidano per la semifinale di basket, dopo aver superato i quarti di finale. La partita si gioca con il punteggio ancora aperto e si concentra sulla gestione della pressione psicologica da parte di entrambe le squadre. La Reyer Venezia affronta la Virtus Bologna, cercando di limitare le offensive avversarie. La sfida è in corso e il risultato è ancora incerto.

? Punti chiave Chi riuscirà a gestire la pressione psicologica dopo i quarti di finale?. Come farà la Reyer Venezia a limitare la Virtus Bologna?. Quale fattore tattico deciderà la serie tra Brescia e Milano?. Dove potrai seguire in streaming ogni minuto delle semifinali?.? In Breve Brescia e Milano giocano il 29 e 31 maggio alle ore 20:00.. Venezia e Bologna si sfidano il 30 maggio e il 1 giugno.. Dirette disponibili su canale Basket 205, Cielo, SkyGo, Now e LBATV.. Trieste ha sfidato Brescia nei quarti prima delle semifinali di maggio.. Le semifinali scudetto della Serie A 2025-2026 iniziano venerdì 29 maggio con Germani Brescia ed EA7 Emporio Armani Milano pronte al primo scontro diretto alle ore 20:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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