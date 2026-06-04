Basilicata | via libera a sconti bus nuove regole cinema e wedding

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione ha approvato sconti sui trasporti pubblici per le famiglie con studenti, con risparmi concreti. Sono state introdotte nuove regole per i matrimoni, coinvolgendo i wedding planner in procedure specifiche. Le agevolazioni sui bus saranno applicate a partire dalla prossima stagione scolastica. Le normative sui matrimoni prevedono requisiti più stringenti per le attività di organizzazione, con l’obiettivo di regolare i servizi offerti.

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Quanto risparmieranno concretamente le famiglie degli studenti lucani?. Quali nuove regole dovranno seguire i wedding planner in Basilicata?. Come cambierà il settore cinematografico con la nuova disciplina regionale?. Quando entreranno ufficialmente in vigore questi nuovi provvedimenti?.? In Breve Discussione avvenuta nelle commissioni Terza e Quarta della Regione Basilicata. Esenzione totale o parziale per abbonamenti e biglietti bus agli studenti. Nuove norme per disciplinare attività cinematografiche e settore event planning. Obiettivo trasformare competenze frammentate in motore economico per il territorio lucano. Tre pilastri per il futuro della Basilicata: discussi in commissione i nuovi provvedimenti su trasporti e servizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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