Catania | via libera a regole nuove per antenne e sicurezza

Il consigiglio comunale di Catania ha approvato nuovi emendamenti al regolamento che disciplina le stazioni radio base e gli impianti di radiodiffusione. La decisione riguarda le regole per l’installazione e la sicurezza di queste strutture nella città. Angela Cerri ha commentato questa scelta come un passo importante per la gestione delle antenne a Catania.

Il consiglio comunale di Catania ha varato emendamenti cruciali per il regolamento sulle stazioni radio base (SRB) e gli impianti di radiodiffusione, un passo che Angela Cerri definisce fondamentale per la città. La decisione, presa dalla IV Commissione Consiliare guidata da Gianina Ciancio, mira a modernizzare la gestione delle infrastrutture digitali nel territorio. L’approvazione non tocca i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, competenza esclusiva dello Stato, ma si concentra su aspetti urbanistici, edilizi e di sicurezza pubblica rientranti nelle prerogative del comune. In un’area ad alta sismicità come quella catanese, diventa imperativo verificare l’integrità strutturale degli edifici che ospitano queste tecnologie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania: via libera a regole nuove per antenne e sicurezza Articoli correlati Limbiate: 11 antenne in attesa, nuove regole per il 2026La tensione tra esigenze tecnologiche e preoccupazioni dei residenti ha trovato un punto di svolta a Limbiate, dove l’amministrazione ha deciso di... Smart working: nuove regole sicurezza e sanzioni perUna nuova normativa approvata dal Parlamento il 4 marzo ridefinisce gli obblighi di sicurezza per le imprese che adottano lo smart working. Contenuti utili per approfondire Catania via libera a regole nuove per... Discussioni sull' argomento Catania, via libera al percorso pedonale sopraelevato tra stazione Fontanarossa e aeroporto; Agricoltura, via libera al bando Ocm vino da 15 milioni; Consiglio comunale, via libera a regolamenti e mozioni; Osservatorio sulla finanza degli Enti locali, città Metropolitana di Catania seconda per solidità di bilancio. Infrastrutture, ok al progetto di ponte pedonale tra stazione Fontanarossa e aeroporto di CataniaUn ponte pedonale lungo circa 780 metri, dotato di tapis roulant in entrambi i sensi di marcia collegherà l'aeroporto alla stazione ferroviaria ... blogsicilia.it Allerta Meteo Catania, scuole chiuse per due giorni senza criticità: il Sindaco Trantino chiede scusa, "avete ragione, difficile per me decidere con questo sistema" - facebook.com facebook Muore dopo 40 giorni di agonia in ospedale a Catania e la famiglia ottiene un risarcimento da 1,3 milioni di euro x.com