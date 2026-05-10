A partire da questa settimana, ad Agrigento vengono introdotte nuove regole per l’utilizzo delle autobotti. Per ottenere lo sconto del 10% sulla bolletta, gli utenti devono inviare un SMS con i propri dati. È ancora possibile chiamare un trasportatore privato, ma bisogna rispettare le nuove procedure stabilite dalle autorità. Le modifiche riguardano anche le modalità di accesso e le tariffe applicate.

? Domande chiave Come si ottiene lo sconto del 10% sulla bolletta?. Chi può ancora chiamare un trasportatore privato senza rischi?. Cosa succede se il guasto alla rete non viene accertato?. Quando scadranno i 60 giorni di gestione provvisoria?.? In Breve Periodo transitorio di 60 giorni per riorganizzare i servizi di approvvigionamento idrico.. Sconto del 10% sulla tariffa in bolletta per compensare i costi operativi.. Servizio gratuito per utenze urbane solo se Aica accerta guasti alla rete.. Obbligo di contratto attivo o istanza di allaccio per ricevere l'acqua.. La gestione delle autobotti nell’Agrigentino cambia radicalmente da oggi, sabato 9 maggio, con la fine dello stato di emergenza idrica in Sicilia e l’introduzione di nuove regole operative stabilite da Aica e Ati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, nuove regole per le autobotti: ticket via SMS e sconti

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