Basilicata | Fanelli punta sulle Case di Comunità per la sanità

In Basilicata, il rappresentante regionale ha annunciato che le Case di Comunità saranno il fulcro della riforma sanitaria nei piccoli borghi. Sono stati avviati i lavori per la realizzazione di nuove strutture, ma l’avanzamento è rallentato da ostacoli burocratici e procedure amministrative. La regione punta a migliorare l’assistenza medica locale, puntando sulla creazione di queste strutture, anche se i tempi di completamento sono ancora incerti.

Come cambierà l'assistenza medica nei piccoli borghi lucani?. Quali ostacoli burocratici hanno rallentato la costruzione di queste strutture?. Chi dovrà collaborare con le aziende sanitarie per farle funzionare?. Cosa serve per trasformare questi nuovi edifici in servizi reali?.? In Breve Strutture finanziate tramite fondi PNRR per integrare la rete sociosanitaria lucana.. Obiettivo superare ostacoli amministrativi e infrastrutturali per raggiungere aree interne e borghi.. Collaborazione necessaria tra aziende sanitarie, sindaci e medici di medicina generale.. Fase operativa focalizzata sull'organizzazione dei servizi all'interno degli edifici completati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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