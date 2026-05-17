Sanità in Basilicata | Fanelli cerca il dialogo con i sindaci

In Basilicata, il rappresentante della sanità ha annunciato l'intenzione di avviare un confronto con i sindaci della regione. Le questioni principali riguardano la trasformazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in servizi medici concreti e le difficoltà che impediscono l'apertura delle nuove Case di Comunità. La discussione si concentra sui passaggi necessari per migliorare l’assistenza sanitaria locale e superare le criticità che rallentano l’attuazione degli interventi previsti.

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? Domande chiave Come verranno trasformati i fondi PNRR in servizi medici reali?. Quali criticità bloccano l'apertura delle nuove Case di Comunità?. Chi garantirà l'integrazione tra nuovi edifici e medici di base?. Cosa rischiano i piccoli borghi se le strutture restano vuote?.? In Breve Obiettivo trasformare fondi PNRR in modelli organizzativi per i borghi lucani.. Dialogo tra Fanelli e sindaci per superare ostacoli operativi nelle aree interne.. Integrazione necessaria tra nuove strutture e medici di base del territorio.. Rischio desertificazione sanitaria nei piccoli centri se le Case di Comunità restano vuote.. Il Presidente della Prima Commissione consiliare, Fanelli, ha avviato in queste ore un dialogo diretto con i sindaci delle aree lucane per risolvere le criticità legate all’attivazione delle Case di Comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Basilicata: Fanelli cerca il dialogo con i sindaci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Péter Magyar cerca il dialogo con l’Ucraina Lolita cerca un dialogo con il mondo degli adultiUna docu-performance che indaga la difficoltà di relazione e dialogo tra le nuove generazioni e il mondo degli adulti. Università di Architettura di Venezia Diploma in Environmental Science[???:??????.???]?????Università di Architettura di Venezia Diploma in Environmental Science-Université de N?mes???????{??:??????.???}Università della Basilicata x.com Sanità in Basilicata, la rivolta dei sindaci: no a questa riforma scellerataNota congiunta dei primi cittadini del Marmo Platano Melandro: La riforma di fatto smantella la sanità di prossimità dei nostri territori, e questo è inaccettabile ... basilicata24.it Scandalo sanità in Basilicata. Blitz Procura per sospetti illeciti nella gestione del Ssr, tamponi Covid e ‘pacchetti di voti’ in cambio di atti o ritorsioni. Arresti e ...In carcere il consigliere Francesco Piro, ai domiciliari il sindaco di Lagonegro, Maria Di Lascio. Obbligo di dimora per l’assessore all’Agricoltura Francesco Cupparo e per l’ex assessore alla Salute ... quotidianosanita.it