Sanità in Basilicata | verso le cure a domicilio e le Case di Comunità
In Basilicata, si stanno delineando modifiche nel sistema sanitario con un focus sulle cure a domicilio e l’istituzione di nuove Case di Comunità. Le novità riguardano principalmente i servizi dedicati ai pazienti con malattie croniche nei piccoli centri abitati. Si stanno introducendo tecnologie digitali che permetteranno di superare le difficoltà di accesso alle cure nelle zone più remote della regione. Questi interventi mirano a migliorare la gestione delle condizioni di salute nelle aree rurali.
? Punti chiave Come cambieranno le cure per i malati cronici nei piccoli comuni?. Quali tecnologie digitali supereranno le barriere geografiche della Basilicata?. Chi gestirà concretamente le nuove Case di Comunità sul territorio?. Come influirà il nuovo modello sanitario sulla vita delle famiglie lucane?.? In Breve Gianvito Corona guida i lavori scientifici a Melfi sulla gestione delle cronicità.. Il modello segue le direttive del Decreto ministeriale numero 77 del 2022.. Le nuove strutture integrano telemedicina e cure per malnutrizione e lesioni cutanee.. L'orografia lucana richiede l'uso del Pnrr per superare l'isolamento delle zone rurali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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