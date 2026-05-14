Sanità in Basilicata | verso le cure a domicilio e le Case di Comunità

In Basilicata, si stanno delineando modifiche nel sistema sanitario con un focus sulle cure a domicilio e l’istituzione di nuove Case di Comunità. Le novità riguardano principalmente i servizi dedicati ai pazienti con malattie croniche nei piccoli centri abitati. Si stanno introducendo tecnologie digitali che permetteranno di superare le difficoltà di accesso alle cure nelle zone più remote della regione. Questi interventi mirano a migliorare la gestione delle condizioni di salute nelle aree rurali.

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