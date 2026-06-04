Basilicata | 4,7 milioni per 126 nuove imprese di agricoltori over 40

In Basilicata sono stati destinati 4,7 milioni di euro per sostenere 126 imprese agricole avviate da imprenditori over 40. I fondi mirano a favorire la creazione di nuove attività e a contrastare lo spopolamento rurale. Le imprese riceveranno supporto per sviluppare pratiche agricole innovative e sostenibili. Non sono stati annunciati piani specifici per modificare le tradizioni agricole locali, né strategie dettagliate per attrarre nuovi residenti nelle aree rurali.

Come cambieranno le tradizioni agricole lucane grazie a questi fondi?. Quali strategie useranno i nuovi imprenditori per fermare lo spopolamento?. Perché la Regione ha scelto proprio la fascia d'età over 40?. Come influirà questo investimento sulla tenuta sociale dei borghi lucani?.? In Breve Misura segue il precedente sostegno a 365 giovani agricoltori under 40.. Obiettivo strategico contrastare lo spopolamento delle aree interne della Basilicata.. L'intervento mira a garantire continuità alle tradizioni agricole dei borghi lucani.. Carmine Cicala promuove l'integrazione tra competenze mature e nuove esigenze settoriali.. Nuove imprese agricole in Basilicata: 4,7 milioni di euro per sostenere gli over 40. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Basilicata, 126 nuovi insediamenti per agricoltori over 40

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