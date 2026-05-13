Negli ultimi tre anni in Toscana sono nate mille nuove imprese agricole sotto i 40 anni, segnando un incremento significativo nel settore. Questi giovani imprenditori si dedicano a attività che vanno dall’agricoltura tradizionale alla produzione di prodotti come rose, fino a servizi come pet therapy, agriturismi, energie rinnovabili e progetti di educazione rurale. La crescita riflette un rinnovato interesse per il settore agricolo tra le nuove generazioni.

Firenze, 13 maggio 2026 – Dall’elisir di rose alla pet therapy per coppie, passando per agriturismi, energie rinnovabili e didattica rurale. Nelle campagne toscane soffia il vento della nuova agricoltura: giovane, multifunzionale e sempre più innovativa. In tre anni sono nate oltre mille nuove imprese agricole under 40, più di 300 soltanto nell’ultimo anno. Un segnale forte, che racconta la più grande transizione generazionale nelle campagne dal dopoguerra a oggi. Secondo i dati elaborati da Giovani Impresa Coldiretti Toscana sulla base delle rilevazioni Infocamere della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – ISR, sono oggi oltre 3.600 i giovani alla guida di aziende agricole nella regione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di giovani agricoltori in Toscana: mille nuove imprese under 40 in tre anni

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