Bilancio Basilicata | nuove risorse per imprese e artigiani locali

Nel bilancio della Basilicata per il periodo 2026-2028, il consigliere Picerno ha presentato proposte riguardanti l'assegnazione di risorse aggiuntive. In particolare, si discute di possibili destinazioni delle royalties e delle card carburanti destinate alle imprese e agli artigiani locali. Le proposte si concentrano su come utilizzare queste risorse per sostenere le attività economiche della regione. La discussione riguarda le modalità di ripartizione e le priorità di investimento.

? Cosa sapere Il consigliere Picerno propone nuove destinazioni per royalties e card carburanti nel bilancio Basilicata 20262028.. Le risorse finanzieranno piccole imprese, asili nido e strutture socioassistenziali per la popolazione lucana.. Durante la seduta del Consiglio regionale dedicata al bilancio, il consigliere Picerno ha analizzato le risorse per il triennio 20262028 sottolineando come, nonostante i progressi compiuti, permangano necessità urgenti per il territorio lucano. Il documento finanziario che definisce le linee guida per i prossimi anni non rappresenta una mera operazione contabile, ma si configura come la bussola strategica per settori vitali quali la sanità, i trasporti, l’economia e le politiche sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio Basilicata: nuove risorse per imprese e artigiani locali Notizie correlate Nuove risorse alle imprese: "Un segnale di attenzione. Investimenti anche locali""Salvata la fiducia delle imprese", così Andrea Madonna, presidente dell’Unione Industriale Pisana, commenta la notizia dello stanziamento di 1,5... Von der Leyen, 'indispensabili nuove risorse nel bilancio Ue'"Se vogliamo" garantire le risorse necessarie per ripagare il debito del Recovery e finanziare le nuove priorità dell'Ue e quelle storiche, "esiste... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Consiglio regionale Basilicata, seduta a Potenza dopo il caso Cicala e le tensioni sul bilancio; Anche in Basilicata proposto l’aumento di Irpef ed Irap per coprire il buco dei conti regionali; Bardi e la sua maggioranza non sono più in grado di governare la Basilicata; Csv di Basilicata approva bilancio 2025. Bilancio Regione Basilicata. Cicala richiama sulle risorse, Bardi valuta e rilanciaBagarre in Consiglio regionale lucano sul bilancio: dopo l’intervento di Cicala sulle risorse all’agricoltura, il presidente Bardi ha annunciato nuove valutazioni politiche prima del voto finale. Pole ... trmtv.it Basilicata, Bardi frena dopo l’intervento di Cicala: Serve un’ulteriore riflessionePOTENZA - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia), torna sulla sua posizione dopo il dibattito in Consiglio regionale sul bilancio pre ... ivl24.it Basilicata Digital Channel. . BILANCIO REGIONALE E "CASO CICALA" NELLA RELAZIONE DI BARDI AL CONSIGLIO Il Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, ha illustrato in Consiglio regionale il Bilancio di previsione 2026-2028. Ma a ma - facebook.com facebook