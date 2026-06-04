È stata inaugurata una mostra fotografica collettiva intitolata “La liberazione possibile. Il Manicomio, Franco Basaglia e noi”. L’evento, curato dagli Archivi della Resistenza – circolo Edoardo Bassignani, si terrà domani alle 17. La mostra si concentra sulla figura di Basaglia e sulla storia dei manicomi, con un focus sulle immagini legate alla sua attività e alle trasformazioni nel trattamento della salute mentale.

‘La liberazione possibile. Il Manicomio, Franco Basaglia e noi’. Questo il titolo della mostra fotografica collettiva curata dagli Archivi della Resistenza – circolo Edoardo Bassignani, che domani, alle ore 17.30, verrà inaugurata nella Torre dei vescovi di Luni, nel borgo di Castelnuovo Magra. Al centro dell’esposizione che racchiuderà gli scatti di sette importanti fotografi italiani, il delicato tema della malattia mentale, il manicomio, la rivoluzione basagliana, ma anche l’eredità di quella che fu innanzitutto una battaglia di civiltà. Nei sei piani della torre troveranno spazio gli scatti realizzati a partire dal 1969 e sino agli anni Dieci del Duemila di Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, Luciano D’Alessandro, Uliano Lucas, Paola Mattioli, Emilio Tremolada e Eno Umbaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basaglia e la liberazione possibile. Uno sguardo sulla malattia mentale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La malattia mentale è proprio questo: una malattia, non un tabù. Un “divano” nel nome di Arrigo VecchioniLa malattia mentale viene spesso affrontata come un argomento delicato, ma in realtà si tratta di una condizione clinica come le altre.

Uno sguardo sulla narrativa britannica contemporanea: incontro con la prof Serena SignaniMercoledì 13 maggio alle 20:30, presso la Libreria Mondadori di Forlì, si terrà un incontro dedicato alla narrativa britannica contemporanea.

Temi più discussi: Basaglia e la liberazione possibile. Uno sguardo sulla malattia mentale; La liberazione possibile, a Castelnuovo Magra la grande mostra fotografica dedicata a Basaglia e alla fine dei manicomi; MILANO: DAL 5 AL 7 GIUGNO TORNA CONTATTO – PRATICHE DI RESISTENZA E LIBERAZIONE PER LA SALUTE MENTALE; Antipsichiatria e solidarietà. ConTatto: 5 - 6 - 7 giugno 3 giorni di incontro a Milano -.

Basaglia e la liberazione possibile. Uno sguardo sulla malattia mentaleInaugura domani nella Torre dei Vescovi la mostra fotografica collettiva curata da Archivi della Resistenza . lanazione.it

MILANO: DAL 5 AL 7 GIUGNO TORNA CONTATTO – PRATICHE DI RESISTENZA E LIBERAZIONE PER LA SALUTE MENTALEDal 5 al 7 giugno 2026 torna CONTATTO – Pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, la tre giorni della Brigata Basaglia, giunta alla sua quinta edizione. Su Radio Onda d'Urt ... radiondadurto.org