Uno sguardo sulla narrativa britannica contemporanea | incontro con la prof Serena Signani

Mercoledì 13 maggio alle 20:30, presso la Libreria Mondadori di Forlì, si terrà un incontro dedicato alla narrativa britannica contemporanea. La serata fa parte di un ciclo di eventi che affronta i grandi classici e le opere moderne della letteratura. La partecipazione è aperta al pubblico e il tema principale sarà l’analisi delle tendenze e delle novità della scrittura britannica attuale.

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