Uno sguardo sulla narrativa britannica contemporanea | incontro con la prof Serena Signani
Mercoledì 13 maggio alle 20:30, presso la Libreria Mondadori di Forlì, si terrà un incontro dedicato alla narrativa britannica contemporanea. La serata fa parte di un ciclo di eventi che affronta i grandi classici e le opere moderne della letteratura. La partecipazione è aperta al pubblico e il tema principale sarà l’analisi delle tendenze e delle novità della scrittura britannica attuale.
Mercoledì 13 maggio, alle 20,30, la Libreria Mondadori di Forlì (Corso della Repubblica, 144) ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri dedicato all'approfondimento dei grandi classici e della letteratura moderna.La serata si propone di esplorare il panorama letterario del Regno Unito.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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