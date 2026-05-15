La malattia mentale viene spesso affrontata come un argomento delicato, ma in realtà si tratta di una condizione clinica come le altre. Un nuovo progetto intitolato “Divano” si concentra sull’importanza di parlare apertamente di questi temi, senza tabù. Il divano, simbolo di intimità e ascolto nelle case, diventa ora un simbolo di questa rivoluzione culturale. L’obiettivo è promuovere un approccio più diretto e naturale nel discutere di salute mentale, rompendo gli schemi tradizionali.

Non è un caso se il divano è il centro di tutto. Quel mobile che nelle nostre case accoglie confidenze, pianti improvvisi o semplici silenzi condivisi, diventa oggi il simbolo di una rivoluzione necessaria. È da qui che parte infatti “The Coach”, la prima campagna video della Fondazione Vecchioni, lanciata il 15 maggio in una Piazza Duomo gremita per Radio Italia Live. Non è solo uno spot, è un "atto culturale" necessario per abbattere quel muro di gomma chiamato stigma. La Fondazione nasce da una ferita aperta: la perdita di Arrigo, figlio di Daria Colombo e Roberto Vecchioni e fratello di Francesca. Ma invece di chiudersi nel silenzio, la famiglia ha scelto di trasformare quel dolore in un megafono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La malattia mentale è proprio questo: una malattia, non un tabù. Un “divano” nel nome di Arrigo Vecchioni

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