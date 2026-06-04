Bartesaghi 90' da titolare in azzurro | il debutto del ragazzo di Annone

Notizia in breve

Davide Bartesaghi ha disputato 90 minuti da titolare con la maglia della Nazionale maggiore durante una partita allo Stade de Luxembourg. È stato uno degli otto giocatori impiegati in campo, segnando il suo debutto con la nazionale. Il calciatore, terzino sinistro del club di Milano e residente in provincia di Lecco, ha partecipato all’intera gara.