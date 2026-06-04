Bartesaghi 90' da titolare in azzurro | il debutto del ragazzo di Annone
Davide Bartesaghi ha disputato 90 minuti da titolare con la maglia della Nazionale maggiore durante una partita allo Stade de Luxembourg. È stato uno degli otto giocatori impiegati in campo, segnando il suo debutto con la nazionale. Il calciatore, terzino sinistro del club di Milano e residente in provincia di Lecco, ha partecipato all’intera gara.
Novanta minuti interi, partendo da titolare, con la maglia azzurra della Nazionale maggiore. Mercoledì sera allo Stade de Luxembourg, Davide Bartesaghi ha scritto una pagina nuova nella storia del calcio lecchese: il terzino sinistro del Milan e residente ad Annone Brianza è stato tra gli otto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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