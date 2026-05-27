Davide Bartesaghi in azzurro | Annone Brianza finisce in Nazionale

Un giocatore di Annone Brianza sarà in campo con la nazionale maggiore. Si tratta di un terzino sinistro nato nel 2005, che gioca nel Milan. È stato chiamato dal commissario tecnico per le amichevoli di inizio giugno. La prima partita si disputerà mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo. La convocazione rappresenta una tappa importante nella carriera del calciatore.

Annone Brianza ha un motivo per sorridere. Davide Bartesaghi, terzino sinistro del Milan nato il 29 dicembre 2005, è stato convocato dal commissario tecnico Silvio Baldini per le prossime due amichevoli della Nazionale maggiore: mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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