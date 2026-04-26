A poche ore dal big match tra Milan e Juventus, si delineano le scelte di formazione dei rossoneri. Bartesaghi, dopo il recupero, pare aver superato Estupiñán nella corsa per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. La decisione di Massimiliano Allegri sembra indirizzata verso questa opzione, modificando lo scenario precedente e influenzando le possibilità di schieramento per la partita in programma a San Siro.

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© Calcionews24.com - Bartesaghi in vantaggio su Estupinan per un posto da titolare in Milan Juve! Allegri recupera il classe 2005! Il probabile 11 dei rossoneri

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