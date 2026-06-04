Il ridimensionamento del packaging delle Tagliatelle ha portato a un calo dei materiali usati, come evidenziato nel Rapporto di Sostenibilità. La modifica del confezionamento si traduce in una diminuzione delle risorse impiegate e in un minor impatto ambientale. La società ha documentato questa modifica come parte delle sue iniziative per ridurre l’uso di plastica e migliorare la sostenibilità dei prodotti.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Il ridimensionamento del packaging delle Tagliatelle che ha portato a un risparmio di 150 tonnellate di cartone e una riduzione del 20% delle emissioni CO2 legate al trasporto; i vasetti per i sughi pronti che contengono circa il 65% di vetro riciclato, l'utilizzo di farina di grano tenero da agricoltura rigenerativa per la realizzazione di Buongrano, o i progetti di inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti. Queste sono solo alcune delle “storie di sostenibilità” che il Gruppo Barilla presenta in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente con la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Barilla, nel Rapporto di Sostenibilità le 'storie' di un impegno a favore di ambiente e comunità

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