Barilla accelera sulle rinnovabili | capacità fotovoltaica quadruplicata in tre anni E nelle ricette diminuiscono zucchero e sale

Negli ultimi tre anni, la capacità fotovoltaica installata da un’azienda alimentare è quadruplicata, puntando maggiormente sulle energie rinnovabili. Nel frattempo, le ricette dei prodotti sono state modificate per contenere meno zucchero e sale. La produzione di pasta richiede molta energia, considerando le fasi di essiccazione, confezionamento, trasporto e funzionamento degli stabilimenti, il che comporta un aumento dei costi energetici per le aziende del settore.

Quanta energia serve per produrre un pacco di pasta? Difficile dare una risposta precisa. Ma tra essiccazione, confezionamento, trasporto e funzionamento degli stabilimenti, l’industria della pasta è energivora e la bolletta pesa sempre di più sui conti delle aziende. Per questo molti produttori stanno investendo in impianti per generare autonomamente una parte dell’energia necessaria. Tra questi c’è anche Barilla, che nel 2025 ha installato cinque nuovi impianti fotovoltaici arrivando a quadruplicare in tre anni la capacità solare dei propri stabilimenti. Il dato emerge dal Rapporto di sostenibilità 2025 pubblicato dal gruppo parmense in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. 🔗 Leggi su Open.online

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