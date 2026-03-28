Domenica 29 marzo alle 19:30 si terrà al Teatro delle Arti di Salerno lo spettacolo

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Appuntamento con "Carpe Diem - L'attimo fuggente" domenica 29 marzo alle ore 19:30 presso il Teatro Delle Arti di Salerno. La rappresentazione teatrale è prodotta dalla Compagnia dell’Arte ed è inserita all'interno della rassegna Versus. La regia dello spettacolo è affidata ad Antonello Ronga, che ricopre anche il ruolo del professor John Keating. L'adattamento teatrale integra la narrazione cinematografica originale inserendo autori della letteratura nazionale. Grazie alla consulenza di Serenella Sforza, i dialoghi includono i versi di Giacomo Leopardi, Gabriele D’Annunzio, Ugo Foscolo, Eugenio Montale e Lorenzo de' Medici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "Carpe diem": l'adattamento de "L'attimo fuggente" in scena al Teatro delle Arti

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