Bari raddoppiano bar e ristoranti | in cinque mesi è già boom di licenze

In cinque mesi, Bari ha rilasciato un numero crescente di licenze per bar e ristoranti, portando a un vero e proprio boom in queste attività. La città sta modificando la sua mappa commerciale, in particolare nel centro, con un aumento significativo di esercizi di ristorazione. La crescita riguarda sia nuove aperture che rinnovamenti di attività già esistenti, segnando un cambiamento rapido nel panorama commerciale locale.

La città di Bari sta cambiando, e soprattutto sta cambiando la geografia commerciale del territorio, soprattutto in centro. Da tempo si parla di “foodizzazione” ovvero sostituzione delle attività commerciali storiche di vicinato con attività food, bar e ristoranti in primis. I dati sembrano confermare questa tendenza ormai visibile anche ad occhi nudo, passeggiando per il centro, tra tavolini, sedie e dehors che sempre di più sono all’esterno di quasi tutti i locali di questo tipo. Stando agli ultimi dati del Comune di Bari, in questi primi cinque mesi del 2026 sono già state concesse 21 autorizzazioni per aperture locali in zone tutelate,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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