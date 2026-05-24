Boom di licenze in Italia | 80mila nuove armi tra caccia e sport

In Italia, sono state rilasciate circa 80mila nuove licenze per armi da caccia e sport. La gestione delle autorizzazioni è passata sotto il controllo del governo. Non ci sono ancora dettagli sui politici coinvolti in questa decisione.

? Domande chiave Chi sono i politici che stanno guidando questo riarmo interno?. Perché la gestione delle licenze è passata sotto il controllo di Meloni?. Come influirà la riforma della caccia sul nuovo caos normativo?. Quali sono le conseguenze sociali di un milione di armi in casa?.? In Breve Totale di 1.275.000 cittadini armati dopo l'incremento registrato nel 2025.. Sintonia politica tra Lollobrigida e Fazzatari sulla gestione del possesso armi.. Riforma della caccia genera disordini normativi tra i nuovi possessori.. Fenomeno guidato dal partito di Meloni dopo le campagne di Salvini..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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