Firenze storico bar del centro prigioniero di un cantiere da cinque mesi

A Firenze, un noto bar situato nel centro storico è stato nascosto per circa cinque mesi da un cantiere che ha coperto l’ingresso con impalcature e teli arancioni. Sebbene dall’esterno sia difficile notarlo, il locale è rimasto aperto durante tutto il periodo. La presenza delle strutture di cantiere blocca parzialmente l’accesso e limita la visibilità del punto vendita.

Da fuori quasi non si vede. In realtà il bar c'è ed è aperto, ma da mesi è nascosto dietro un muro di impalcature e teli arancioni, piazzato proprio davanti all’ingresso. Via degli Alfani, nel pieno centro di Firenze. Qui un piccolo cantiere privato – partito a novembre e destinato a restare almeno fino a metà aprile – sta mettendo in difficoltà i negozi della zona, come questo bar aperto da quasi cinquant’anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, storico bar del centro prigioniero di un cantiere da cinque mesi Articoli correlati Leggi anche: Centro storico e lavori. La maxi gru è arrivata per il cantiere da 3 milioni Leggi anche: Stezzano, la polizia chiude un bar del centro per cinque giorni Una selezione di notizie su Firenze storico bar del centro... Temi più discussi: Firenze, lo storico bar-tabacchi dei residenti prigioniero di un cantiere da cinque mesi: Così viene voglia di chiudere; A Firenze il più antico caffè d’Italia aveva chiuso. Oggi riapre completamente rinnovato: le foto; Caffè Gilli riapre dopo il restyling, tra memoria storica e comfort contemporaneo; Storico Caffè Gilli a Firenze riapre dopo ristrutturazione. Firenze, lo storico bar-tabacchi dei residenti prigioniero di un cantiere da cinque mesi: «Così viene voglia di chiudere»In via degli Alfani, in centro, il bar tabacchi Tiengo-Della Corte, dal 6 novembre è oscurato da un cantiere privato per la ristrutturazione di un appartamento nel palazzo ... corrierefiorentino.corriere.it Firenze, riapre l'Harry's Bar: mantenuti gli arredi storici (ma cambia la location)A due anni dalla chiusura degli storici locali sul lungarno Vespucci di Firenze, Harry's Bar riapre in una nuova location: lungo via Il Prato, a fianco dell'hotel Villa Medici, da cui sono state prese ... corrierefiorentino.corriere.it "#Vannacci a Firenze un ti si vole". E' lo striscione che apre il presidio organizzato da un gruppo di residenti del quartiere e da alcuni militanti di sinistra a piazza Tanucci, davanti alla nuova sede provinciale di Futuro nazionale con Vannacci - facebook.com facebook Vannacci ha ricevuto l’accoglienza che meritava. Firenze è antifascista. #matrice x.com