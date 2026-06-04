Bari al via seconda conferenza Lum sulla ricerca in contabilità banche e finanza

Notizia in breve

A Bari si svolge fino a domani la seconda conferenza Lum dedicata alla ricerca in contabilità, banche e finanza. L’evento si tiene presso il Mercure Villa Romanazzi Carducci e coinvolge studiosi e professionisti del settore. Sono previsti interventi e presentazioni di studi e progetti di ricerca. La conferenza si concentra su temi legati alle pratiche contabili, agli strumenti finanziari e alle attività bancarie. La partecipazione è aperta a esperti e accademici del settore.