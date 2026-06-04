Bari al via seconda conferenza Lum sulla ricerca in contabilità banche e finanza
A Bari si svolge fino a domani la seconda conferenza Lum dedicata alla ricerca in contabilità, banche e finanza. L’evento si tiene presso il Mercure Villa Romanazzi Carducci e coinvolge studiosi e professionisti del settore. Sono previsti interventi e presentazioni di studi e progetti di ricerca. La conferenza si concentra su temi legati alle pratiche contabili, agli strumenti finanziari e alle attività bancarie. La partecipazione è aperta a esperti e accademici del settore.
Bari, 4 giu. - (Adnkronos) - E' in calendario fino a domani, 5 giugno, presso il Mercure Villa Romanazzi Carducci di Bari, la seconda edizione della Lum Conference on Accounting, Banking, and Finance Research, un evento accademico dedicato a promuovere il dialogo, la collaborazione e l'innovazione nei settori della contabilità, del settore bancario, della finanza e della regolamentazione finanziaria. Sulla scia del successo della prima edizione, si segnala in una nota, la conferenza riunisce illustri studiosi, ricercatori, professionisti provenienti dall'Italia e dall'estero per discutere le tendenze emergenti, le sfide contemporanee e gli sviluppi futuri che plasmano i mercati e le istituzioni finanziarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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