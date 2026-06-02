Polo Sna Calabria | al via un nuovo corso sulla contabilità economico-patrimoniale per i piccoli enti
È iniziato un nuovo corso sulla contabilità economico-patrimoniale rivolto ai piccoli enti pubblici. La formazione mira a migliorare le competenze del personale delle amministrazioni locali. La sessione si svolge in diverse giornate e include lezioni teoriche e pratiche. Il corso si concentra sull’applicazione delle norme contabili e sulla gestione delle risorse pubbliche. È rivolto a funzionari e operatori coinvolti nella gestione finanziaria degli enti locali.
“La Pubblica Amministrazione regionale può essere realmente efficace ed efficiente soltanto se tutte le sue articolazioni territoriali vengono poste nelle condizioni di operare con competenza, strumenti adeguati e personale formato”. È quanto afferma l’europarlamentare Giusi Princi, presidente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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