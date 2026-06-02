Polo Sna Calabria | al via un nuovo corso sulla contabilità economico-patrimoniale per i piccoli enti

Notizia in breve

È iniziato un nuovo corso sulla contabilità economico-patrimoniale rivolto ai piccoli enti pubblici. La formazione mira a migliorare le competenze del personale delle amministrazioni locali. La sessione si svolge in diverse giornate e include lezioni teoriche e pratiche. Il corso si concentra sull’applicazione delle norme contabili e sulla gestione delle risorse pubbliche. È rivolto a funzionari e operatori coinvolti nella gestione finanziaria degli enti locali.