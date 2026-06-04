Barcola, attaccante del Psg, ha attirato l’attenzione di club della Premier League, con segnali di interesse provenienti da diversi team. La sua situazione contrattuale e le possibili richieste economiche potrebbero influenzare la decisione di restare o partire in estate. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sono in corso e il futuro del giocatore resta incerto. La clausola rescissoria e le offerte potrebbero incidere sulla scelta finale.

Barcola ha stregato l’Europa: sirene dalla Premier League per l’esterno del Psg. Cosa succederà in estate. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente per i top club europei e il Paris Saint-Germain si prepara a difendere i propri gioielli dai continui assalti internazionali. Tra i nomi più chiacchierati delle ultime settimane spicca senza dubbio quello di Bradley Barcola. L’esterno offensivo transalpino ha attirato su di sé le attenzioni delle principali big del continente, pronte a scatenare una vera e propria asta. Secondo Fabrizio Romano, i prossimi mesi saranno assolutamente decisivi per delineare il futuro del talentuoso attaccante, attualmente al centro di fitte e complesse trame di mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcola strega l’Europa: occhio Psg, sirene dalla Premier League per il francese. Permanenza o addio (costoso)?

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