Il difensore polacco, arrivato lo scorso anno dalla squadra polacca, non ha trovato spazio nelle scelte dell’allenatore e il suo futuro nel club appare incerto. Le sirene provenienti dalla Premier League e dalla Bundesliga si fanno sempre più insistenti, mentre il giocatore non ha ancora disputato molte partite ufficiali con la squadra italiana. La situazione sembra essere in fase di evoluzione, con il suo nome al centro di alcune trattative di mercato.

Il futuro di Jan Ziolkowski sembra essere sempre più lontano da Trigoria. Il difensore polacco classe 2005, prelevato la scorsa estate dal Legia Varsavia con grandi aspettative, non è riuscito a ritagliarsi il minutaggio sperato nelle rotazioni di Gian Piero Gasperini. Nonostante un momento di gloria sportiva, il gol decisivo contro il Panathinaikos che ha garantito alla Roma l’accesso alla Top 8 di Europa League, la scintilla tra il centrale e il tecnico giallorosso non è mai scoccata definitivamente, relegando il giovane talento a un ruolo di comprimario. Questa mancanza di continuità ha spinto il calciatore e il suo entourage a valutare nuove prospettive, trovando la dirigenza capitolina disposta ad ascoltare proposte concrete per la sessione estiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Jan Ziolkowski verso l’addio: sirene dalla Premier e dalla Bundesliga

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