A quasi una settimana dalla partita tra Psg e Bayern Monaco, il punteggio di 5-4 ha continuato a attirare l’attenzione. La sfida ha visto il Psg prevalere, suscitando discussioni sul modo in cui la squadra gestisce le risorse rispetto ad altri campionati, come la Premier League, dove si tende a mantenere i costi sotto controllo. La partita ha lasciato un segno nel panorama calcistico europeo.

È quasi passata una settimana e ancora si parla di Psg-Bayern 5-4, una partita che ha scioccato il mondo del calcio. Va detto che dall’avvento della nuova Champions (ovvero da 2 stagioni) non sono così rare poi le partite in cui si segna un numero di gol impressionante. 6-0, 6-2, 7-1 e via discorrendo. Addirittura 9 a Parigi tra la squadra di Kvara e quella di Kane. E su questo si sono espressi i più disparati opinionisti e non soltanto: è giusto godere dei 5 gol segnati se ne subisci 4? Il calcio spettacolare è calcio vero? O è come l’Nba, le cui star si rifiutano di andare ai Mondiali con la propria nazione perché si auto-considerano qualcosa di diverso? Questo sta diventando la Champions League.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Psg domina in Europa perché non ha la fissazione dei costi sostenibili come avviene in Premier League

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