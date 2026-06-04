A Orentano sono stati sequestrati alcuni barboncini. L’Enpa ha avviato una petizione popolare per chiedere maggiore tutela del benessere degli animali. La campagna è partita a metà maggio e mira a raccogliere firme per sensibilizzare le autorità sulla situazione degli animali coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del sequestro o sul numero di cani coinvolti. La petizione rimane aperta online e presso i punti di raccolta locali.

CASTELFRANCO L’Enpa (Ente nazionale protezione animali) ha avviato a metà maggio una sottoscrizione rivolta alla Procura della Repubblica di Pisa, al Comune di Castelfranco e all’Asl toscana centro per chiedere "di garantire la massima tutela ai barboncini" sequestrati dalla guardia di finanza dopo il blitz in un allevamento di Orentano e poi dissequestrati, "affinché ogni decisione venga assunta ponendo al centro il benessere e la protezione degli animali". "Gli animali – scrive l’Enpa nella petizione – non sono oggetti né beni produttivi, sono esseri senzienti, meritevoli di tutela sotto il profilo fisico, sanitario ed etologico". "La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barboncini sequestrati a Orentano. Enpa lancia petizione popolare: "Tutela benessere degli animali"

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