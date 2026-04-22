Presentata la proposta per istituire a Foggia la figura del ‘Garante per il benessere e la tutela degli animali

A Foggia è stata presentata ufficialmente una proposta per creare il ruolo di ‘Garante per il benessere e la tutela degli animali’. La figura sarebbe indipendente e avrebbe il compito di tutelare i diritti degli animali, portando la città al centro del dibattito nazionale in materia. La proposta mira a stabilire un punto di riferimento dedicato alla tutela degli esseri viventi, con l’obiettivo di rafforzare le politiche locali in questo settore.

Portare Foggia al centro del dibattito nazionale sulla tutela dei diritti degli esseri viventi. Con questo obiettivo, è stata presentata ufficialmente la proposta per l’istituzione del ‘Garante per il benessere e la tutela degli animali’, una figura di garanzia indipendente che funga da punto di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Tutela della disabilità: "Serve la figura del Garante comunale"Il sistema di scale mobili e tapis roulant è funzionale anche per favorire la mobilità dei disabili, ma in alcuni casi si può rivelare un problema. Leggi anche: Chiusura del canile comunale di Atripalda, Cherchi e Spiniello (M5S): "Priorità alla tutela del benessere degli animali" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Carlo Monguzzi al Famedio, presentata la proposta: Lo chiede la Milano democratica; Comunità marine, presentata la proposta di legge alla Camera per lo status speciale; Città balneari e comunità marine, presentata alla Camera la proposta di legge; Sfida delle città a fisarmonica presentata la proposta di legge. Puglia. Presentata in Consiglio regionale proposta di legge per obbligo vaccinazioneLa pdl è stata presentata dal Presidente della I Commissione bilancio, Fabiano Amati, e dal Consigliere regionale Sabino Zinni. Proposta segue la scia di quanto fatto dall’Emilia Romagna ed ... quotidianosanita.it Comunità marine, presentata la proposta di legge alla Camera per lo status specialeL’iniziativa promossa dal G20 Spiagge, che riunisce enti locali in grado di attrarre il 12% delle presenze turistiche italiane, approda in Parlamento in attesa di calendarizzazione: Un altro importan ... msn.com TrmWeb.it. . Palermo - Presentata la nuova stagione del teatro Al Massimo nel segno di Aldo Morgante - facebook.com facebook Ieri pomeriggio è stata presentata l'area verde appena riqualificata di fronte al Presidio Nuovo Regina Margherita, in via Morosini a Trastevere. Questo piccolo spiazzo, degradato e ridotto a discarica a cielo aperto sino a qualche giorno fa, è stato rigenerato x.com